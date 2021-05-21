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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على طريقة رولز رويس جوست.. جولف GTI تحصل على مقصورة النجوم| صور

على طريقة رولز رويس
على طريقة رولز رويس جوست.. جولف GTI تحصل على مقصورة النجوم|

واصلت شركة مانهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها عبر اطلالة جديدة تشمل النسخة الرياضية جولف GTI، و تعد هي واحدة من الإصدارات القوية التابعة للصانع الألماني المخضرم فولكس فاجن و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

اعتمدت السيارة جولف GTI على حزمة من الترقيات الداخلية و الخارجية، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بقوة المحرك صاحب الـ 4 اسطوانات، و الذي يعمل بسعة 2000 سي سي، القادر على انتاج قوة تبلغ 290 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 425 نيوتن/متر.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، بينما حصلت على قوة إضافية يعزم دوران يبلغ 55 نيوتن/متر، و قوة قدرها 45 حصان، و بهذه القدرات القوية تستطيع أن تصل من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقارب الثانيتين، على عكس النسخة القياسية و التي تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6 ثوان.

و تعتبر المقصورة الداخلية هي الأبرز ضمن باقة التعديلات التي طرحتها مانهارت، حيث تعتمد على سقف ممتلئ بالنجوم الصغيرة، و هي عبارة عن مصابيح صغيرة تعمل بتقنية LED، و لكنها على طريقة الألماس المرصع، مما يعطي الشعور بأن النسخة رولز رويس جوست نراها من جديد.

حصلت السيارة على جنوط معدنية رياضية متعددة الاضلاع، و طلاء خارجي باللون الأسود اللامع، مع تطعيمات خارجية باللون الأحمر، و شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية تتوسط الصادم الأمامي، مع منظومة عادم ثنائية المخارج.

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