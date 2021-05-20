مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: نسعى لإحلال السلام في المنطقة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد أن بلادها سعت للتركيز لوضع حد للعنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.



وأضافت جرينفيلد - خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - أن الولايات المتحدة تسعى لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدة مواصلة العمل مع إسرائيل وفلسطين والشركاء في المنطقة لتسوية النزاع ونزع فتيل الأزمة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أجرت نحو 90 اجتماعا خلال الأيام السابقة، منها من أجراها الرئيس بايدن بشكل مباشر.



وأكدت أن تحقيق الأمن والسلام يتطلبان استمرار العمل، وتوفير الاحتياجات الانسانية للمدنيين، معربة في الوقت ذاته عن أملها من المجتمع الدولي في توفير ذلك خلال الفترة القادمة .