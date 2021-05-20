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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"النحالين العرب": طنطا والغربية قبلتنا.. ومصر صدرت النحل الحي في الثمانينيات والتسعينيات..فيديو

فتحي بحيري رئيس
فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب

قال  فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ان طنطا والغربية قبلة النحالين مؤكدا أن هناك اهتماما بتربية النحل في محافظة الغربية وقاموا بتعليم النشء على ذلك.

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وأضاف بحيري خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في بداية الثمانينيات والتسعينيات بدأ تصدير النحل الحي لأن مصر تتميز بالجو الدافئ في الشتاء وكانت فرصة مهمة لتربية النحل في هذا الجو مما يجعله يزدهر مبكرا في شهري مارس وأبريل ويتم تصديره للدول التى تعانى جوا حارا أو بارد.

 

وتابع رئيس اتحاد النحالين العرب، لدينا العديد من المناطق الدافئة ومناطق جاذبة للنحل كالمستصلحة حديثا بصعيد مصر، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 25 ألف أسرة تعمل في خلايا النحل وإنتاج العسل.

وأشار بحيري إلى أن مصر بها أكثر من 2 مليون ونصف المليون خلية تنتج ما يقرب من 15 ألف طن من العسل فقط.

 

وأكد، نقوم بتصدير ما يقرب من 2000 إلى 2500 طن سنويا للدول العربية واليابان ونستهدف الدول الأوروبية.

 

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