طلائع الجيش يتقدم 1-0 على الزمالك في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بتقدم الطلائع بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

حصل طلائع الجيش على 3 ركنيات في اول 10 دقائق من عمر المباراة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وصل الزمالك الى مرمى طلائع الجيش مرة واحدة من تسديدة لأشرف بن شرقي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة ولكن لم تشكل خطورة.

بدأ الزمالك في تهديد مرمى محمد بسام من خلال التسديدات البعيدة، انطلق زيزومن الجبهة اليمنى وسدد كرة قوية لكن مرت بجوار المرمى.

وسدد اسلام جابر من خارج منطقة الجزاء كرة قوية ولكن تمكن محمد بسام من التصدي لها ببراعة ومنع دخولها مرمى طلائع الجيش.

وفي جملة رائعة صنعها لاعبي طلائع الجيش سجل عمرو جمال مهاجم الطلائع هدف رائع في الدقيقة 27 من عمر المباراة ويتقدم على الزمالك بالهدف الأول.

راوغ الغزال محمد عواد داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة.

حاول لاعبي الزمالك تعديل النتيجة ووصل هجوم الأبيض لمرمى محمد بسام ولكن لم يتمكنوا من هز الشباك حتى الدقيقة 45.

ويضم تشكيل طلائع الجيش كل من:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : محمد ناصف - خالد سطوحي - أحمد علاء - علي الفيل

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم : ناصر منسي - عمرو جمال

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري