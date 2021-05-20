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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيضحك من قلبه.. رامي إمام يتحدث عن حب الزعيم للفنان الراحل سمير غانم

سمير غانم و رامي
سمير غانم و رامي إمام

نعي المخرج  رامي إمام  ، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

 

ونشر رامي صورة له مع الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب "
 حبي للاستاذ سمير غانم .. وحب ابويا ليه وحب عيلتي كلها ليه حب استثنائي وجميل من القلب.. ملوش حدود.. لما كنا بنتفرج مع بعض كلنا علي اي عمل للاستاذ سمير ، كنا بنضحك من قلبنا .. كنت ببص لابويا ، الاقيه بيضحك من قلبه وفي عينه حب.. إحنا فقدنا قامة وقيمة كبيرة جدا في مصر والعالم العربي.. ربنا يرحمك يا استاذ سمير ويسعدك في مكانك علي قد ما اسعدتنا سنين كتير ".

 

يذكر ان الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

 

والتحق سمير غانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.


وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

سمير غانم انستجرام الفن مستشفي رامي امام

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