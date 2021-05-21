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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي تكشف النقاب عن امجراند موديل 2022| صور

جيلي تكشف النقاب
جيلي تكشف النقاب عن امجراند موديل 2022| صور

أعلنت شركة جيلي و التي تعد واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات داخل الصين، عن صورًا رسمية للنسخة الجديدة من امجراند، و التي تحمل اطلالة 2022، ، و ذلك بعدما كشفت الصور التجسسية في وقت سابق عن ملامح  هذه النسخة، و من المقرر أن تبدأ جيلي مبيعات امجراند  داخل الأسواق الصينية قبل نهاية العام الجاري.

تنتمي امجراند موديل 2022 إلى فئة السيدان، و ظهرت السيارة بعدة تغييرات خاصة بالأبعاد الهيكلية، حيث جاءت بنسبة طول بلغت 4638 مم أي بزيادة قدرها 6 مم، و بعرض يبلغ مم 1820 ليرتفع بنسبة 31 مم، و انخفض ارتفاع السيارة ليصل إلى 1460 مم أي بنسبة قدرها 10 مم.

و من المتوقع أن تستمد امجراند موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 144 حصان، على عكس النسخة القياسية السابقة و التي كانت تنتج قوة تعادل 109 حصان فقط.

حصلت السيارة امجراند موديل 2022 على مقصورة داخلية جديدة تضم العديد من اللمسات العصرية، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، مع زر إيقاف و تشغيل المحرك.

ظهرت امجراند موديل 2022 على مصابيح أمامية أكثر عدوانية، مع مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية، و فتحات أمامية متعددة المقاطع، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، و عواكس ضوئية خلفية مع بمصابيح ذات شريط متصل.

جيلي امجراند موديل 2022 شركة جيلي شركات تصنيع الصين

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