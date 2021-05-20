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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن تلقي طلبات شغل وظيفة المدير التنفيذي للنادي

الاهلى
الاهلى

أعلن النادي الأهلي عن تلقيه طلبات شغل وظيفة المدير التنفيذي للنادي وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الاساسي للنادي وقانون الرياضة رقم 71 لسنة2017  والزمة المالية الموحدة للهيئات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021.

علي جانب أخر أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لبعثة الفريق، استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم الخميس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع الخاص بكورونا قبل المباريات الرسمية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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الأهلى النادي الأهلي

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