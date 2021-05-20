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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم إجادته السباحة

مصرع شاب غرقاً في ترعة الكلابية بـ قنا

مصرع شاب غرقاً
مصرع شاب غرقاً

لقى شاب مصرعه غرقاً، في ترعة "الكلابية" بمركز قفط جنوب قنا، لعدم إجادته السباحة، أثناء نزوله مع آخرين للتخفيف من درجة الحرارة المرتفعة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد مصرع فيصل.ع.ا ٣٠ عاما، غرقاً فى ترعة الكلابية، بنطاق دائرة المركز.

 

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و تمكن الأهالى من انتشال الجثة ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المجنى عليه نزل مع آخرين إلى الترعة للهروب من حرارة الجو المرتفعة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط المياه، لعدم قدرته على السباحة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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