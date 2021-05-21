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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس E 63 S 4MATIC+ تحصل على ترقيات جريئة من BRABUS | صور

مرسيدس E 63 S 4MATIC+
مرسيدس E 63 S 4MATIC+ تحصل على ترقيات جريئة من BRABUS | صور

ينتظر محبي تعديلات السيارات كل ما هو جديد في هذا المجال، حيث يرغب البعض في رؤية التصميمات المدهشة، و التي تبدو قريبة من المدرعات الحربية، أو الإصدارات المعدلة بقدرات خاصة بأوامر الانطلاق و التسارع، و ربما ينجذب البعض إلى السيارات الكلاسيكية، أو الطرازات التي تحمل اشهر العلامات التجارية مثل مرسيدس.

جاءت النسخة مرسيدس E 63 S 4MATIC+ بإطلالة جديدة من قبل شركة التعديلات الشهيرة  BRABUS، و تحمل تلك السيارة اسم الشركة بالإضافة للرقم 800، و تمتعت هذه النسخة بالعديد من اللمسات الفنية، و التي ظهرت عبر الشبكات الأمامية للسيارة حيث دعمت بعدة فتحات هوائية و كاميرا للرصد، مع خطيين باللون الأحمر في الناحية اليمنى.

و تتوسط مقدمة السيارة شعار الشركة و هو عبارة عن حرف B، إلى جانب عدة إضافات خاصة بـ BRABUS، بل دعمت بمنظومة عادم ثنائية الأداء تحمل الشعار أيضا، و مستشعرات خلفية و أمامية، و ناشر خلفي أنيق، و عواكس اضاءة على جانبي الصادم، بينما ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 21 بوصة.

دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، و بفضل تعديلات BRABUS ارتفعت قوة السيارة من 612 إلى 800 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1000 نويتن/متر، و بسرعة قصوى تصل لـ 3000 كم/ساعة.

و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع BRABUS 800 المعدلة، أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إل سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان.

مرسيدس ترقيات جريئة BRABUS السيارات التصميمات السيارات الكلاسيكية

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