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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا ..الامتحان التعويضى لطلاب كلية آداب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‏‎كشفت إدارة  كلية الآداب  جامعة القاهرة، عن طريقة الامتحان التعويضى للطلاب الذين تقدموا بأعذار كلية أو أعذار كورونا الجزئية . 

‏‎وأعلنت إدارة الكلية ، إن الامتحان التعويضى سيكون حضوريا بالكلية وليس امتحان اون لاين ، مؤكده إن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢ من مايو .

‏‎كما اوضحت كلية الاداب ، أن الطلاب الوافدين أو المصريون بالخارج الراغبون فى دخول الامتحان ممن لم يسبق لهم دخول امتحانات الفصل الدراسى الاول ، عليهم إبلاغ إدارة الكلية برغبتهم فى حضور الامتحان .

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوجه ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021

 

‏‎ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

‏‎وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

‏‎وأكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

 

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‏‎كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة الامتحان التعويضى أعذار كورونا الجزئية حضوريا بالكلية اخبار التعليم

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