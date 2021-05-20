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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين المصري والاتحاد السكندري في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بهدف نظيف، فى إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وفي الجانب الآخر لدى الاتحاد 31 نقطة في المركز الثامن.

واحتاج محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري لتدخل الجهاز الطبي في أكثر من مناسبة على مدار الشوط الأول، ثم عاد واستكمل المباراة في كل مرة دون أن يكون بحاجة إلى التبديل.

وقام حكم المباراة إبراهيم نور الدين بتحذير حارس الاتحاد بأنه سوف يحصل على الإنذار إذا سقط على الأرض في مرة أخرى وطلب تدخل الطبيب.

وفى الدقيقة 40 من زمن المبارة عبد الغني محمد يسجل الأول للاتحاد السكندري، بعد عرضية من أوكوي ويسجلها عبد الغني رأسية داخل الشباك، وتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على أوكوي.

الدوري المصري الاتحاد السكندري المصري محمد صبحي إبراهيم نور الدين

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