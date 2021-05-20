شريف رمزي ناعيا سمير غانم: الكوميديا من غيرك ليس لها طعم

نعي الفنان شريف رمزي، الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس.

ونشر شريف رمزي صورة له مع الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "رحل اليوم الأسطورة الحقيقية رجل ونجم وملهم وأستاذ وإنسان عظيم بمعني الكلمة لم ولن يعوض مهما طال الزمن، رجل كان قدوة إلهام وسعادة ومصدر بهجة لجيل كامل بل لأجيال كثيرة، رجل غير قابل للمنافسة ولا يختلف عليه أحد، عرفته عن قرب وعاشرته وعملت معه وتعلمت منه وتأثرت به ولا أستطيع تخيل هذه الحياة الصعبة بدونه، ربنا يرحمه ويصبر أهله وبناته وزوجته ومحبيه ويصبرنا جميعاً.. حبيبي يا أستاذ سمير أو يا سمورة هذه الصناعة بدونك أكيد حتختلف والفن والكوميديا من غيرك مش حيبقي ليها طعم.. أرجو الدعاء".

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.