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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد حجازي بعد فوز الاتحاد على أبها في الدوري السعودي

صدى البلد

هزم فريق الاتحاد نظيره أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة القوية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الاتحاد السعودي صورة له من الاحتفال بفوز فريقه، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "‏الحمد لله على الفوز المهم فى أول مباراة لعودة جمهورنا، إن شاء الله ننهى الموسم بأفضل نتيجة".

وأحرز صالح العمري هدف التعادل لأبها في شباك  الاتحاد من ضربة جزاء

وونجح عبدالإله المالكي في إعادة فريق الاتحاد للتقدم في النتيجة من جديد بهدف ثان.

وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما يبقى أبها في المركز الثاني عشر وفي رصيده 34 نقطة.

الدوري السعودي ترتيب الدورى أحمد حجازي ترتيب الدوري السعودي

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