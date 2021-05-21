10 معلومات عن معرض السياحة فيتور الإسبانى بـ مشاركة مصرية

افتتحت فعاليات الدورة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور بـ العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك تحت شعار” من أجل تفعيل السياحة"، والمُقام في الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة 60 دولة.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الفيتور الاسبانيى :

1- الدورة الحالية هي 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور

2- أقيم فى الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري بمشاركة 60 دولة

3- معرض سنوي دولي قاعدة تجمع القائمين على صناعة السياحة والطيران

4- تركيز المناقشات هذا العام على أحدث المقترحات لتطوير القطاع في ضوء كورونا

5- بورصة مدريد (FITUR) تعد ثالث أهم تجمع سياحي عالمي

6- أكبر معرض سياحي لكافة الدول الناطقة بالإسبانية

7- يزوره أكثر من 250 ألف فرد سنوياً من شتى أنحاء العالم

8- الجناح المصري تم تصميمه علي شكل معبد فرعوني يبلغ مساحته 200 م2

9-مصر تشارك بـ 8 شركات سياحية وفندقين وشركة مصر للطيران

10 - زوار المعرض أبدوا إعجابهم بشكل وتصميم الجناح المصري

