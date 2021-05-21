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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر خيالي.. سيارة لويس هاميلتون للبيع في أحد المزادات

بسعر خيالي .. سيارة
بسعر خيالي .. سيارة لويس هاميلتون للبيع في احد المزادات

تسحوذ سباقات التسارع على عقول و قلوب الكثير من محبيها، و على رأس هذه السباقات هي "فورمولا 1" الشهيرة، و التي تحمل معها العديد من المفاجآت القوية، إلى جانب نخبة من السائقين المحترفين، بالإضافة إلى السيارات الرياضية و الخارقة، و التي تقدم بمواصفات فنية مختلفة تتنوع بين الناحية الفنية و عنصر التصميم الخارجي.

و تعتبر النسخة  ماكلارين MP4-25A واحدة من السيارات القوية و المؤثرة في تاريخ فورمولا1، حيث استطاعت أن تحصد لقب سباق الجائزة الكبرى التركي 2010، حينما تمكن قائدها  لويس هاميلتون في تحقيق فور كبير، و لكن يبدو أن السيارة سوف تدخل مرحلة جديدة من التحديات.

حيث تشارك ماكلارين MP4-25A في مزاد علني من قبل دار المزادات الشهير RM Sotheby،  و اختير اليوم 17 يوليو القادم ليكون هو الموعد المحدد لبيع تلك النسخة، و من المتوقع أن تباع السيارة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 مليون دولار.

و تستمد ماكلارين MP4-25A قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 2400 سي سي، بسعة 18 ألف دورة في الدقيقة، مع زون كلي يقدر بـ 670 كجم، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة مكون من 7 سرعات.

و يذكر أن فعاليات سباق الجائزة الكبرى كانت مثيرة للغاية، حينما تصدر مارك ويبر مجريات الأمور، قبل أن يقع في حادث تصادم بين زميلة سيباستيان فيتيل، و بالتالي تصدر لويس هاميلتون رأس السباق، ليحقق الجائزة بعد منافسة قوية للغاية.

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