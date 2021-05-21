نشرة التوك شو.. مصر تنجح فى وقف إطلاق النار على غزة..الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة.. قبل رحيله.. سمير غانم: الموت أكتر حاجة بخاف منها و"مش بحبه"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية ، مجموعة من الأخبار العاجلة ، والقضايا الهامة ، ونعرضها لكم خلال التقرير الحالي :

مصر تنجح فى وقف إطلاق النار على غزة

أذاعت فضائية الحياة خبرا عاجلا، عن الأحداث بين غزة وإسرائيل. وحسب العاجل، أن جهود مصر تكللت بالنجاح لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاتفاق يشمل وقفا متزامنا لتبادل إطلاق النار بداية من الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين.



الرئاسة: توافق بين الرئيس السيسي وأمين الأمم المتحدة على حل الدولتين ووقف العنف

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثنى بشكل كبير على الدور المصري للوصول إلى حل لما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بسام راضى خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز”، أنه جرى منذ قليل اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات في الأراضي الفلسطينية.



الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة .. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أكدت الخارجية المصرية على رفض مصر لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة والدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.



كما رفضت مصر إي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بسد النهضة وبما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل.

قبل رحيله.. سمير غانم: الموت أكتر حاجة بخاف منها و"مش بحبه".. فيديو

رحل اليوم الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

وقال الفنان الراحل سمير غانم، إن أكثر شيء يخاف منه هو “الموت”، معقبا:" أكتر حاجة بخاف منها ومش بحبه"، جاء ذلك فى حوار تلفزيونى سابق له ببرنامج “الليلة دى” والذى كان يذاع على قناة “سى بى سى”، فى 2015.

بكري: وزير الدفاع الإسرائيلي هرب خوفا من المقاومة الفلسطينية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في هذه اللحظات يعاني أهلنا في فلسطين في غزة الصامدة ومناطق متعددة كانوا يسمونها عرب 48 من المحتل، وتقف بكل قوة وإيمان في وجه المعتدي.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن فلسطين صاحبة التاريخ، والتي تضرب بجذورها عمق الأرض.

قبل الوفاة.. سمير غانم يكشف أسرار زواجه من دلال عبد العزيز.. فيديو

قال الفنان الراحل سمير غانم، قبل وفاته، ببرنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة القاهرة والناس، إنه تزوج الفنان دلال عبد العزيز فى منزل الراحلة رجاء أمين، معلقًا: "كنت لازم أسافر لـ أخويا سيد الله يرحمه عشان كان هيعمل نقل كله".

وفى نفس السياق عقب الفنان سمير غانم قبل وفاته، خلال لقائه مع برنامج السيرة المُذاع على فضائية " DMC "، عن معرفته بأن زوجته دلال عبد العزيز، حامل فى ابنتهما "دنيا"، قائلًا: " قولتلها انتي حامل، وأنا حامل".

الجامعة العربية: آن الأوان لتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية جرائمه

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، إنه آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمي، وأن يكون هناك رفض من العميات التى تقوم بها إسرائيل فى القدس.

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه آن الأوان أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية عن جرائمه.

أحمد شاكر: بعد فوضى يناير شعرت بالمرارة من إساءة بعض القنوات للدولة.. فيديو

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، مجسد شخصية الخائن محمد عويس في مسلسل الاختيار 2، إن الدور كان صعب للغاية، مضيفا أنه بعد فوضى يناير 2011 كان يشاهد القنوات الفضائية تسئ للدولة المصرية ورموزها.

وتابع خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”: "كنت أشعر بالمرارة مما يحدث، لأن مكنش فيه وقت نرد وكان نفسى يجى وقت ومصر تكتب تاريخها وتنصف الرجال والمؤسسات اللى دافعت عن البلد وجعلتها دولة حقيقية وسط منطقة تتهاوى".



المجلس الثوري لـ فتح: أحيى مصر على وقفاتها التاريخية مع الشعب الفلسطيني.. فيديو

قال الدكتور فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إنه يحيي الشعب المصري والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقوفهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا اعتزازه وفخره بمواقف مصر العروبة التي خاضت معارك مع الشعب الفلسطيني، موجها التحية لشهداء مصر على مر التاريخ.

وأضاف فايز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد: "أحيي الشعب الفلسطينيى البطل الذي يواجه الجرائم الإسرائيلية البشعة، ضد المدنين العزل.

عصام شعبان عبدالرحيم: رفعت قضية على إسلام خليل لسرقة ألحان والدي

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه كان يرغب في إنهاء الخلاف مع المؤلف إسلام خليل، لافتا إلى أنه ذهب إلى منزله بصحبة زوجته وأولاده واستمرت الجلسة قرابة 4 ساعات لكن دون جدوى، ولم يظهر أي بوادر لرغبته في إنهاء الخلاف.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “إسلام خليل طمع في ألحان أغاني والدي ويريد احتكارها لنفسه بعد وفاته، ورفعت عليه قضية لسرقته ألحان أغاني والدي، ومعي مستندات تثبت ملكية أبي لهذه الألحان”.

