إحالة أوراق عامل للمفتى لاستدرجه جارته المعاقة ذهنياً واغتصابها بالإكراه بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الخميس، إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، لاغتصابه فتاة معاقة ذهنيا بعد استدراجها لمكان الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سراج الدين و عضوية المستشارين شريف عفت وأحمد قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

ترجع وقائع القضية ليوم ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا، باغتصاب أمل.ن.م ٢٩ عاماً، معاقة ذهنيا، بعد التحايل عليها و استدراجها لمكان الجريمة.

و تبين من تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الجريمة جار المجنى عليها حسين.خ.ع ٤٢ سنه، عامل و مقيم بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

و دلت التحريات أن المجنى عليها كانت تجمع كميات من علب الكرتون المستعملة للاتجار فيها و يوم الواقعة، استدرجها المتهم، لمنزله بحجة وجود كميات كبيرة من الكرتون فى منزله و بمجرد دخولها المنزل أغلق الباب و طرحها أرضا و واقعها بغير رضاها.

و تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، و الذى أقر بارتكاب الجريمة،ومبدياً الندم الشديد على فعلته، قائلا : كنت أعاملها مثل أبنائى لكن لحظة الشيطان هى من دفعتنى لارتكاب هذه الجريمة.

و أحيل المتهم محبوسا لمحكمة جنايات قنا، بتهمة خطف المجنى عليها و اغتصابها عن طريق التحايل و الإكراه.