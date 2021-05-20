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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.


وأكد العسومي - في بيان صحفي مساء اليوم /الخميس/ - أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار؛ تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؛ يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة؛ وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن؛ فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع؛ بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين؛ لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.


وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين؛ يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها .

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي عادل العسومي السيسي وقف إطلاق النار الفلسطينية

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