عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نبذل قصارى جهودنا لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

مندوب مصر في الأمم
مندوب مصر في الأمم المتحدة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، اليوم الخميس، مواصلة مصر بذل قصارى جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في ظل دولته المنشودة.

 

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كثفنا جهودنا مع الشركاء الدوليين والإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

txt

المقاومة الفلسطينية تعلن الموافقة على الهدنة المصرية لوقف إطلاق النار

txt

لمتابعة وقف إطلاق النار.. مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب

وأضاف: "ضروري  تفعيل دور الرباعية الدولية بما يؤدي إلى التجاوب مع مبادرة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية".

 

وأكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس "لقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهش، وخضنا المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها".

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة: "المجازر لم توقف مد مقاومتنا ولم تكتم بنادقنا وراجماتنا، وكنا أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوب".

 

وأضاف: "استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة، وانطلاق ضربتنا الصاروخية يحدده مدى التزام العدو بعدوانه حتى الثانية فجرا".

 

وتابع: "قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا".

 

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قبول وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدنة في غزة ستكون متبادلة وغير مشروطة.

 

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على وقف إطلاق النار من جانب واحد.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن  قرار وقف إطلاق النار اتُخذ بإجماع أغلب وزراء الحكومة الأمنية المصغرة.

حركة حماس الفلسطينية كتائب عز الدين القسام مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وقف إطلاق النار غزة

موضوعات متعلقة

المقاومة الفلسطينية تعلن الموافقة على الهدنة المصرية لوقف إطلاق النار

رغم الهدنة.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات قطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية: المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين

المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على وقف إطلاق النار

المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة صواريخ على أسدود وعسقلان

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس السيسي

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في فلسطين

ترشيحاتنا

إشادات عربية وإقليمية ودولية بجهود مصر لاستعادة الهدوء بقطاع غزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الشعب يشكر مصر والرئيس السيسي على وقوفه ضد العدوان الإسرائيلي

السفير الفلسطيني لـ"صدى البلد": مصر تحركت لحقن دماء أهلنا من اللحظات الأولى للعدوان

من الخنفساء إلى التمساحة.. سيارات عريقة تركت بصمتها في الشارع المصري

عامل الكرات يعتدي على حكم مباراة المصري بالمياه

يحيى الفخراني: سمير غانم كان موهبة ورمزا من رموز الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ