مندوب مصر بالأمم المتحدة: نبذل قصارى جهودنا لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، اليوم الخميس، مواصلة مصر بذل قصارى جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في ظل دولته المنشودة.

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كثفنا جهودنا مع الشركاء الدوليين والإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف: "ضروري تفعيل دور الرباعية الدولية بما يؤدي إلى التجاوب مع مبادرة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية".

وأكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس "لقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهش، وخضنا المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها".

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة: "المجازر لم توقف مد مقاومتنا ولم تكتم بنادقنا وراجماتنا، وكنا أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوب".

وأضاف: "استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة، وانطلاق ضربتنا الصاروخية يحدده مدى التزام العدو بعدوانه حتى الثانية فجرا".

وتابع: "قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قبول وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدنة في غزة ستكون متبادلة وغير مشروطة.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على وقف إطلاق النار من جانب واحد.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قرار وقف إطلاق النار اتُخذ بإجماع أغلب وزراء الحكومة الأمنية المصغرة.