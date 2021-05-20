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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القضية الفلسطينية

وزير خارجية فلسطين: انتفاضة الشعب ضد الاحتلال يعزز الوحدة بين الفلسطينيين

صدى البلد

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والقدس الضفة الغربية انتفض ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك سوف يعزز استرجاع عناصر الوحدة بين الشعب الفلسطينى.

وتابع رياض المالكي، خلال المؤتمر الصحفي فى الأمم المتحدة، أنه يجب أن تكون مبادرات حقيقية من قبل الشعب الفلسطيني للتحرك لإمتلاك أرضهم، مضيفاً أن الرئيس محمود عباس تحدث بكل وضوح ودعا لاجتماع الفصائل لإتخاذ قرارات حاسمة وترسيخ الوحدة الوطنية.

ووجه رياض المالكي، رسالة إلى كل من يقول إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، قائلا: "عن أي حق تتحدثون فهي قوة الإستعمار والإحتلال لأرضنا.. إسرائيل تتناسى أنها أساس العنف ومصدره".

وأوضح أن إسرائيل تسعى دائما إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، من خلال تهجير إبناءها وتقسيم الحرم الشريف للقدس.

الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة غزة القدس

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