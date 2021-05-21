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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 21 - 5 - 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الحديد اليوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

وارتفع سعر طن الحديد في الأسواق المصرية بمتوسط 150 جنيها لكل طن متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية.

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اسعار الحديد اليوم الخميس

وسجل سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لـ مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.

وقال الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه المرة الثالثة خلال أقل من شهر يتم رفع أسعار الحديد حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.

وعن الأسعار الحالية، أوضح الزينى أن أسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن، مشيرا إلى أن الأسعار قبل عيد الفطر كانت تتراوح بين 14100 – 14400 جنيه للطن.

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