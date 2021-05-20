أروى جودة: انضربت بجد من باسل الخياط في مسلسل حرب أهلية.. فيديو

مسلسل حرب أهلية

كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها تعرضت لضرب حقيقي من باسل الخياط ضمن أحداث المسلسل.

وأضافت أروى جودة خلال لقاء ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمل لأول مرة مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تمثل علامة هامة فى أي عمل، قائلة: "العمل مع شخصيات مثل يسرا تضيف للعمل وتعطى طاقة للمشاركين فيه".

ولفتت إلى أن فريق العمل جميعه مميز، مضيفة: "كنت هبقى سعيدة حتى لو شاركت في مشهد واحد".



