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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسلسل حرب أهلية

أروى جودة: انضربت بجد من باسل الخياط في مسلسل حرب أهلية.. فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها تعرضت لضرب حقيقي من باسل الخياط ضمن أحداث المسلسل.

وأضافت أروى جودة خلال لقاء ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمل لأول مرة مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تمثل علامة هامة فى أي عمل، قائلة: "العمل مع شخصيات مثل يسرا تضيف للعمل وتعطى طاقة للمشاركين فيه".   

ولفتت إلى أن فريق العمل جميعه مميز، مضيفة: "كنت هبقى سعيدة حتى لو شاركت في مشهد واحد".


 

أروى جودة مسلسل حرب اهلية حرب أهلية معكم

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