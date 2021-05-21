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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

صدى البلد

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1041 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 43.36 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.64 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 77.5%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.1 %و العرب على 7.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البورصة درة تعاملات المصريين المصريين الاسبوع الاسهم تعاملات

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