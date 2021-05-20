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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامل الكرات يعتدي على حكم مباراة المصري بالمياه

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

تعدى عامل الكرات على ابرهيم نور الدين حكم مباراة المصرى والاتحاد السكندري، والتى انتهت لصالح الفريق البورسعيدي  بهدف دون رد.

وجرى العامل فور إطلاق ابراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء نحوه ورشه بالمياه فى وسط الملعب ليشهر ور الدين البطاقة الحمراء فى وجهه مباشرة.

اقتنص  المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو واتضح وجود لمسة يد ضد ايمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد.

الفوز رفع رصيد المصريإلى 39 نقطة فى  المركز الثالث من جدول الترتيب، وفي الجانب الأخر تجمد رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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الدوري المصري حسن على حسام عاشور إبراهيم نور الدين نادي الاتحاد السكندري

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