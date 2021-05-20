يحيى الفخراني: سمير غانم كان موهبة ورمزا من رموز الفن

قال الفنان يحيي الفخراني، إن الفنان الراحل سمير غانم كان رمزا من رموز الفن في العالم العربي.

وأضاف يحيى الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه شاهد كل الأعمال التي قدمها الفنان سمير غانم، موضحا أنه قدم أعمالا كثيرة مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد الفخراني، أن الفنان المرحوم سمير غانم كان موهبة مجسدة في شخص، قائلا: “اشتغلت مسرحية واحدة مع سمير غانم ومكنتش قادر أمثل من كتر الضحك”.

وقدم الفخراني التعازي لأسرة الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنه يعتبر دلال عبد العزيز أخته، وإيمي ودنيا أولاده.