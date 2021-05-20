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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاتوحشنا جدا.. أحمد زاهر يودع الفنان سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

نعى الفنان أحمد زاهر ، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

 

ونشر احمد زاهر صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام" وكتب: " وداعا سمير غانم ... وداعا لأغلى ضحكة في حياتنا مع السلامه يا استاذ هاتوحشنا جدا انا لله وانا اليه راجعون ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل من دعواتنا رحمة ومغفرة ليك باذن الله الله يرحمك يا حبيبي أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له باذن الله ربنا يصبر أهلك وجمهورك وحبايبك علي فراقك ويصبرنا جميعا ".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

سمير غانم انستجرام الفن المنوعات مستشفي

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