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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من الخنفساء إلى التمساحة.. سيارات عريقة تركت بصمتها في الشارع المصري

من الخنفساء إلى التمساحة
من الخنفساء إلى التمساحة .. سيارات عريقة تركت بصمتها

تركت بصمتها في الشوارع المصرية، واستطاعت أن تبقى داخل الذاكرة لسنوات عديدة، بل وارتبط معها الكثير من الذكريات، تتعلق بالسفر والرحلات، والمشاهد السينمائية.. بطلة هذه القصة ليست سيارة أو سيارتين بل أسطول عريق من السيارات تمكن من أسر القلوب والعقول.

تألقت كبرى شركات تصنيع السيارات داخل الأسواق العالمية، عبر باقة الطرز المقدمة، والتي اختلفت من ناحية القدرات الفنية، والتصميم الخارجي، وتعتبر هذه النقطة هي محور رحلتنا بين أشهر السيارات داخل شوارع المحروسة.

تأتي السيارة العريقة فيات 128 على رأس أشهر السيارات داخل الشارع المصري، حينما انطلقت عام 1971 ومنذ ذلك الوقت وهي تكتسب مكانة كبيرة في مصر، وهذه السيارة استطاعت أن تحصل على جائزة  CAR OF THE YEAR العالمية، كما تمكنت النسخة 127 بإطلالة الهاتشباك أن تنتشر وسط شباب جيل السبعينيات والثمانينيات أيضًا.

وتواصل فيات تألقها عبر سيارتها 131 الشهيرة والنسخة التي تحمل اسم الصانع أيضا ولكن بالرقم 132، وبالطبع لم يقتصر الأمر على الصانع الإيطالي فقط، ليأتي دور العملاق الألماني فولكس فاجن لنبدأ رحلة جديدة عبر الخنفساء التاريخية وهي السيارة "بيتل" والتي جاءت بأمر حزب العمل الألماني عندما كان الهدف بناء سيارة للشعب، وهو الاسم المنقسم من مقطعين لـ VOLKSWAGEN.

ثم تواصل إطلاق العديد من النسخ القوية مثل سلسة جولف الشهيرة، أبرزها GOLF 1 و GOLF 2، والتي تعتبر واحدة من أكثر السيارات التي حصلت على تعديلات من قبل محبيها داخل الشارع المصري.

ومازلنا داخل الأراضي الألمانية وبصحبة الصانع المخضرم "مرسيدس"، والذي استطاع أن يبهرنا بالعديد من السيارات القوية، ولكن عندما نقوم بربط تلك الإصدارات بالسينما المصرية، فلابد أن نتذكر سويًا مقولة لا تنسى نادت بها الفنانة الراحلة "سناء جميل" بمسلسل الرايا البيضاء وهي "التمساحة يا حمو".

وتعد هذه السيارة من أشهر إصدارات مرسيدس داخل الشارع المصري، بالإضافة إلى نسخة الـ"شبح" والتي نالت شهرة واسعة وسط محبي عالم السيارات، حينما تمتعت بقدرات قوية من الناحية الفنية والتسارع والفخامة أيضا.

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