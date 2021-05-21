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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

1896 أسرة فى انتظار توصيل الغاز فى الاسكان الاجتماعى بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

ناشد سكان الاسكان الاجتماعى ( الاعلان الخامس ) لمحدودى الدخل بالقاهرة الجديدة- القطامية ، بتوصيل المرافق الاساسية الحيوية و ادخال الغاز الى 1896  أسرة .

ويقول محمد أحمد ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "المنطقة محرومة من خدمة الغاز الطبيعى لذلك نناشد ونستغيث بالمسئولين فى  احتياج ومطلب جماهيرى ضرورى وحيوى للمعيشة لكل السكان نرجو كما تعودنا منكم الموافقة عليه والتدخل بتنفيذه بعين الاهتمام والرعاية التى تظلنا بها دائما ورفع الظلم والمعاناة لانها حقوق واحتياج عاجل وضرورى وللاهمية القصوى بعد صبر خمس سنوات فأكثر من الرغبة الملحة والاكيدة والمتزايدة لادخال الغاز الطبيعى لكل اسرة ومنزل مثل باقى المشاريع والأحياء.


وأضافوا  نطلب منكم التدخل بالغاء التكلفة االضافية الخاصة بجهاز المدينة والغاءها واعفاؤنا من الغاء مصاريف الشبكة االرضية وتحميلها للجهاز والتدخل الدخال الغاز لنا بعد انتظار 0 سنوات واكثر .

وطالبوا شركة الغاز بالنظر إلى شكواهم، وإيجاد الحل في أقرب وقت، خاصةً أنهم ينتظرون ذلك منذ أكثر من  5 أعوام دون أي جدوى.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإسكان الاجتماعي الغاز الطبيعى شركة الغاز توصيل المرافق خدمة بين الناس شكاوي بين الناس

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