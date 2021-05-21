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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتركيب كمر كوبري ترسا.. مرور الجيزة تغلق محور اللبيني كليا حتى 6 صباحا

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق محور اللبيني كليا في التقاطع مع شارع الاربعين، وذلك لسرعة الانتهاء من الاعمال الانشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن أعلى محور المريوطية – محور اللبينى- محور الاربعين والذى يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية فأن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى.

ويستلزم إجراء غلق كلى لمحور اللبينى بالمنطقة المشار اليها وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعه حتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 22/5/2021 على أن تكون الأعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم التحويلة المرورية الاتية للتسهيل على المواطنين:-

- القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى يستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يميناً، ثم استكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الاربعين ثم الدخول يساراً بشارع الاربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبينى مره اخرى بعد تجاوز منطقة الاعمال والغلق الكلى .

- القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبينى " شارع الاهرام- شارع الملك فيصل، يتم الدخول يميناً اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الاعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الاعمال، واستكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن اعلى ترعة المريوطية ثم السير يساراً بطريق المريوطية إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع الاهرام وشارع الملك فيصل.


وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الارشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .
 

الطريق الدائرى كوبري ترسا مرور الجيزة فيصل شارع الأهرام المريوطية طريق المريوطية غلق كلي

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