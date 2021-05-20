عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شافكي المنيري تنعي سمير غانم: مات من كان محبا للحياة

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

نعت الإعلامية شافكى المنيرى،  الراحل سمير غانم الذي وفاته المنية عصر اليوم عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، :  الراحل سمير غانم كان لديه طاقة إيجابية وكان محبا للحياة، ووصفته بأنه ملك الضحكة فى العالم العربى ولا يستطيع الشخص نسيان ضحكته وعفويته وكان يرتجل فى مسرحياته بعفوية وكان هناك إبداع وتفاعل كبير بينه وبين الجمهور.

وتابعت: سمير غانم دائما موجود فى القلوب وهناك عدد كبير من الفنانين والإعلاميين قد نعوا الفنان الراحل سمير غانم فارس الإنسانية كما وصفه نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، وأن أى صورة له كانت لا تفارقها الضحكة، مقدمة التعازى لأسرته.

وتابعت شافكى المنيرى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد نعت فى بيان لها الراحل سمير غانم، وقال المتحدث باسم المتحدة أن المسئول عن الدراما أنه سيتم بث كل أعمال الراحل على قنواتها.

ومن جانبه قال الفنان يحيي الفخراني، أنه شاهد كل الأعمال التي قدمها الفنان سمير غانم، موضحا أنه قدم اعمال كثيرة مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.


وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفنان سمير غانم رمز كبير من رموز الفن في العالم العربي، مشيرا إلي أنه كان يقدم الأعمال الفنية من قبله .


وأكد الفخراني، أن الفنان المرحوم سمير غانم كان موهبة مجسدة في شخص، قائلا: أنا اشتغلت مسرحية واحدة مع سمير غانم ومكنتش قادر أمثل من كتر الضحك.

وقدم الفخراني لأسرة الفنان سمير غانم، لافتا أنه يعتبر دلال عبد العزيز أخته، وايمي ودنيا أولاده.

سمير غانم شافكي المنيري يحيى الفخراني

ترشيحاتنا

نرمين الفقي: صوتي اتشرخ في مسلسل ضل راجل.. فيديو

إشادات عربية وإقليمية ودولية بجهود مصر لاستعادة الهدوء بقطاع غزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الشعب يشكر مصر والرئيس السيسي على وقوفه ضد العدوان الإسرائيلي

السفير الفلسطيني لـ"صدى البلد": مصر تحركت لحقن دماء أهلنا من اللحظات الأولى للعدوان

من الخنفساء إلى التمساحة.. سيارات عريقة تركت بصمتها في الشارع المصري

عامل الكرات يعتدي على حكم مباراة المصري بالمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ