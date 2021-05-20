شافكي المنيري تنعي سمير غانم: مات من كان محبا للحياة

نعت الإعلامية شافكى المنيرى، الراحل سمير غانم الذي وفاته المنية عصر اليوم عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، : الراحل سمير غانم كان لديه طاقة إيجابية وكان محبا للحياة، ووصفته بأنه ملك الضحكة فى العالم العربى ولا يستطيع الشخص نسيان ضحكته وعفويته وكان يرتجل فى مسرحياته بعفوية وكان هناك إبداع وتفاعل كبير بينه وبين الجمهور.

وتابعت: سمير غانم دائما موجود فى القلوب وهناك عدد كبير من الفنانين والإعلاميين قد نعوا الفنان الراحل سمير غانم فارس الإنسانية كما وصفه نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، وأن أى صورة له كانت لا تفارقها الضحكة، مقدمة التعازى لأسرته.



وتابعت شافكى المنيرى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد نعت فى بيان لها الراحل سمير غانم، وقال المتحدث باسم المتحدة أن المسئول عن الدراما أنه سيتم بث كل أعمال الراحل على قنواتها.

ومن جانبه قال الفنان يحيي الفخراني، أنه شاهد كل الأعمال التي قدمها الفنان سمير غانم، موضحا أنه قدم اعمال كثيرة مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفنان سمير غانم رمز كبير من رموز الفن في العالم العربي، مشيرا إلي أنه كان يقدم الأعمال الفنية من قبله .



وأكد الفخراني، أن الفنان المرحوم سمير غانم كان موهبة مجسدة في شخص، قائلا: أنا اشتغلت مسرحية واحدة مع سمير غانم ومكنتش قادر أمثل من كتر الضحك.

وقدم الفخراني لأسرة الفنان سمير غانم، لافتا أنه يعتبر دلال عبد العزيز أخته، وايمي ودنيا أولاده.