الشرطة البلجيكية تلاحق الجندي المارق..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها بحث الشرطة البلجيكية عن "رامبو" الجندي المارق حيث تجوب قوات الأمن المدعومة بعناصر من الجيش حديقة هوج كيمبين الوطنية بحثًا عن جندي مسلح هارب.

وقامت الشرطة بتمشيط الحديقة بحثا عن جندي يشتبه في أنه يميني متطرف، فقد بعد سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية وتهديد شخصيات عامة.

وانتشر نحو 300 من أفراد الشرطة والجيش في مطاردة يورجن كونينجز الذي يبلغ من العمر 46 عاما بعد العثور على سيارته المهجورة في المنطقة القريبة من الحدود الهولندية مساء الأربعاء وبداخلها أربع قاذفات صواريخ.

وقال المتحدث باسم المدعي العام الفدرالي اريك فان دويز إن "البحث استمر طوال الليل". وحذر فان دويز من أن كونينغز يظل خطيرا على الأرجح بعد أن اشتبه في أنه سرق أسلحة من قاعدة عسكرية كان يعمل فيها كمدرب.



