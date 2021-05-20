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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد بسيوني يعلق على خسارة الطلائع أمام الزمالك

صدى البلد

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه قدم مباراة كبيرة جدا أمام الزمالك خاصة في شوطها الأول، وأضاف أن فريقه حاول استغلال المساحات التي كانت موجودة في صفوف الزمالك في الشوط الثاني.


وأضاف أن فريقه تراجع في الشوط الثاني للقاء، وأوضح أنه قام بتعديل طريقة اللعب بعد تعادل الزمالك، وأجرى تغييرات لتنشيط الهجوم وأهدر محمد شحاتة فرصة للتسجيل، وأوضح أنه حذر اللاعبين من الركلات الثابتة للزمالك ولكن الفريق المنافس نجح في التسجيل، ووجه المدير الفني للفريق العسكري التهنئة لفريق الزمالك على الفوز.


وشدد المدير الفني على أنه حرص على تحقيق توازن في الجانب الهجومي بعد تسجيل الزمالك لهدف التعادل، وأوضح أنه لم يكن هناك افضلية لفريق على الأخر والنتيجة العادلة للمباراة هي التعادل.
وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز الأول بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد الطلائع عند 27  نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.

الدوري المصري طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني فريق الزمالك جولة

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