نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الشعب يشكر مصر والرئيس السيسي على وقوفه ضد العدوان الإسرائيلي

قال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، إن جهود مصر أسفرت عن وقف إطلاق النار من قبل العدوان الاسرائيلي الذي كان يسعى لتغير الواقع على الأرض.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الشعب الفلسطيني يشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني تجاه هذا العدوان.

وتابع، أن عناوين الصحف الفلسطينية ستتحدث في الغد عن الجهود المصرية التي نجحت في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وعن الساعات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعن جهود الحل الشامل للقضية الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعن إعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف: "ليس غريبًا على مصر الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، فالجيش المصري قدم العديد من الشهداء في الدفاع عن القضية الفلسطينية في العديد من الحروب".