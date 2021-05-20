بعد الفوز على الطلائع.. الزمالك يرفض الراحة استعدادا للمصري

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.



ويستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز الأول بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد الطلائع عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر