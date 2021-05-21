شاهد ماذا قالت منى الشاذلي لـ مايان السيد عن دورها بـ حرب أهلية

حرب أهلية

استقبل جمهور برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى الفنانة مايان السيد بـ حفاوة عالية وتصفيق حاد.



وقالت مايان السيد، التى شاركت فى مسلسل حرب أهلية، إنها سعيدة بالمشاركة فى هذا العمل الناجح مع نجوم كبار.



وفى نفس السياق قالت منى الشاذلي" الناس حبت شبكتك اللي كانت في الشرابات" وردت مايان السيد على منى الشاذلي، وأنا كمان حبيت الدور".



كما كشفت الفنانة يسرا، طريقة اقناع زوجها خالد سليم، بالمشاركة فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها ضحكت عليه وقالت له إنه سيشارك في مشهد واحد، وأنها تحتاج له ليكون معها.

وأضافت يسرا خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "كنا بعد الغداء، وقلت له الحقنى يا جوزي أنا محتجالك".

ولفتت إلى أنه تم تصوير المشاهد بجوار شقيق زوجها هشام سليم، وتم وضع الأشياء التى وافق عليها زوجها فى العمل حتى لا يغضب".

وأشارت إلى أنها تحب زوجها، وتابعت: "لم اتوقع موافقته بالمشاركة ولكن وافق لحبه لي".