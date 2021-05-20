حكام مباراتي الجمعة فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراتى الجمعة في الاسبوع الـ 23 بالدوري الممتاز.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إدارة مباراة سموحة والانتاج الحربي إلى محمود ناجي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين رمضان هنداوى ومحمد مصطفى اسماعيل وحكما رابعا حسن سعدى وحكما للفيديو عمرو الشناوي ومساعده محمد يوسف.

فيما يدير لقاء انبي ووادي دجلة محمد سلامة حكما للساحة ويساعده الثنائي يوسف البساطي ومحمود كثير وحكما رابعا عمرو عبد الفتاح وحكما للفيديو أمين عمر ومساعده عاطف حسين