اتحاد الكرة: مشاركة سيف جعفر فى مباراة طلائع الجيش قانونية .. مستند

أكد مسؤلو اتحاد الكرة، قانونية مشاركة سيف جعفر لاعب نادى الزمالك فى مباراة فريقه أمام طلائع الجيش مساء اليوم الخميس.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاء ذلك عقب موافقة اتحاد الكرة على طلب القلعة البيضاء عبر خطاب رسمي بمشاركة سيف جعفر فى لقاء الطلائع بعد انتهاء عقوبة إيقافه ٨ مباريات فى أحداث مباراة القمة أمام الأهلي فى دورى ٩٩ للشباب.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز الأول بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد الطلائع عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.