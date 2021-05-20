إلى أن نلتقي ..هالة صدقي تنعى الفنان سمير غانم

نعت الفنانة هالة صدقي ، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

ونشرت هالة صدقي صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام" وكتبت: "بالرغم من محاولاتي المستمرة عدم نشر أي خبر محزن إلا أنه لا يمكن تجاهل حزني الشديد والشديد جدا بوفاة فنان كبير طالما أسعدنا بكل أعماله بتاريخه الفني المشرف ، شكرا لك يا أستاذ، إلى أن نلتقي على خير".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.