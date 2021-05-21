جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات

أعلن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان عن عقد دورة تدريبية عن بعنوان "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز .



وحدد مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم الجمعة الموافق 23 و21 مايو 2021، فى تمام الساعة 5 مساء وحتي الساعة 10 ظهراً .



وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق "zoom" و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وناشد المركز الراغبين فى الحضور الى الدورة التدريبية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/rDzNdeFeN78zFgpn8



كما طلب المركز ممن قاموا بالتسجيل سابقا عدم التسجيل مرة اخرى سواء تم الحضور ام لا لانه كان قد تم ارسال ميل بالرابط للمسجلين سابقا وهذا رابط بتسجيل جديد.

جدير بالذكر انه قد اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وكان قد أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول تدريبية سبل تيسير المعاقين بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٣

و ٢٤ مايو ٢٠٢١ .



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث