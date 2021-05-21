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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطاع التدريب بوزارة الصحة يعلن تفاصيل منحة الصين شاملة التكاليف

صدى البلد

أعلن قطاع التدريب والبحوث، التابع لوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والسفارة الصينية بالقاهرة عن منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير بدولة الصين الشعبية.

"Master of Public Health Southern Medical University"

و ذلك خلال الفترة (۲۰۲۱/۹/۱-۲۰۲۳/۸/۳۱)

الشروط المطلوبة :

الحصول على درجة البكالوريوس

الخبرة العملية في مجال المنحة لا تقل عن 3 سنوات.

ألا يتجاوز سن المرشح 45 عاما.

الحصول على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية ( TOEFL 80 - IELTS-6)

م يتحمل الجانب الصيني قيمة تذاكر الطيران ذهابا وإيابا - تكاليف البرنامج الدراسي - بدل للمعيشة شهريا

خلال مدة السفر.

على الراغبين في التقدم لحضور البرنامج التدريبي التسجيل بالدخول على الرابط التالي لملء نموذج التقديم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSein NdXIDjC6UJc5vIWqbBpE4XB0 6P3Dy3hbbq4a JZvUROQA/viewform?usp=sf_link

ولسهولة التسجيل يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة و السكان

http://www.monp.gov.eg

وآخر موعد للتقدم بالمنحة 10/6/2021

 

التعاون الدولي وزارة الصحة البرنامج التدريبي اللغة الإنجليزية وزارة التعاون الدولي وزارة الصحة و السكان

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