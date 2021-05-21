عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي خلال الأسبوع

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10731.9 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.33% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة  3.11% مغلقا الفترة عند 2029 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو  1.6% مسجلا مستوى 1737 نقطة.

اقرأ أيضا: القطاع العقاري الأنشط خلال تداولات البورصة المصرية

رأس المال السوقي يخر 300 مليون جنيه

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 300 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 671.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 672.2 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو  1.3 %مغلقا عند 13223.4 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.7 %مغلقا الفترة عند 3181 نقطة.

17 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1041 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

مؤشرات البورصة البورصة القطاع العقاري ايجى أكس 30

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

متحدث الزمالك : الفريق يستحق الدوري .. الإسماعيلي رفض نقل المباراة .. مشكلة إمام عاشور فى طريقها للحل

بـ قشر الليمون.. طرق مذهلة لتنظيف المطبخ من الدهون العنيدة "فيديو"

بعد ترميمها .. جولة معرفية في تاريخ قلعة صلاح الدين الأيوبي

أول تعليق من روسيا على وقف إطلاق النار في غزة

كلام نهائي .. الزمالك يوضح حقيقة رحيل اللجنة المؤقتة ويكشف موعد الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ