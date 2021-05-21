تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي خلال الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10731.9 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.33% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 3.11% مغلقا الفترة عند 2029 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.6% مسجلا مستوى 1737 نقطة.

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رأس المال السوقي يخر 300 مليون جنيه

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 300 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 671.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 672.2 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.3 %مغلقا عند 13223.4 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.7 %مغلقا الفترة عند 3181 نقطة.

17 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1041 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.