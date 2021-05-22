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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد «أبو غنام» في كفر الشيخ آيل للسقوط .. والأهالي: حائرون بين الأوقاف والآثار وننتظر ترميمه.. فيديو وصور

مسجد أبو غنام
مسجد أبو غنام

تحظى محافظة كفر الشيخ، بمكانة كبيرة لدى الأولياء الصالحين، بعد أن قصدوها وأقاموا فيها خلواتهم، التي شيدت بعد ذلك مساجد شهيرة بأسمائهم، يقصدها المسلمون من كل مكان، ومن بين هذه المساجد الأثرية والتاريخية، مسجد العارف بالله سيدي البيلي أبو غنام، الذي يُعد واحدًا من العلامات المميزة لمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن المسجد أصبح في حالة يُرثى لها، بعد أن أصبح يعاني من التصدعات ويحتاج إلى الترميم العاجل.
 

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ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذي عُرف عنه التقوى والصلاح وله كرامات عظيمة، إلى سنة 700هـ ليكون تحفة معمارية، بعد أن توفى رضى الله عنه سنة 632 هجرية عن عمر يناهز 67 عامًا، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد أبو غنام بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.
 

ولم يكن المسجد في البداية هكذا، بل كان على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت إلى زاوية للمريدين ومحبي القطب الصوفي العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، ثم بُنى المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح وذلك في عهد الخديوي إسماعيل، حتى أصبح أكبر مساجد مدينة بيلا، وأشهرها، نظرًا لجماله المعماري واتساع مساحة المسجد والمنطقة المحيطة به.
 

قال محمد عوض اليماني، محامٍ، ونقيب الأشراف بمركز بيلا لـ"صدى البلد"، إن مسجد سيدي سالم البيلي أبو غنام تم إنشاؤه سنة 700هـ، أما المبني الموجود من 140 سنة، مباني المسجد حالتها سيئة جدًا، المباني آيلة للسقوط، وتحدثنا من أكثر من 10 سنوات مع وزير الآثار ووزير الأوقاف حول ترميم هذا المسجد بما يليق بصاحب الضريح سيدي سالم البيلي أبو غنام الذي يُنتسب له اسم مدينة بيلا.
 

وأضاف، اليماني، كل المحاولات فشلت في ترميم هذا المسجد، ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لترميم هذا المسجد، "الحيطان آيلة للسقوط ومحتاج ترميم ضروري.. في فصل الشتاء المياه بتنقط من السقف على المصلين"، لافتًا إلى أن الأهالي حائرون بين وزارتي الأوقاف والآثار لترميم المسجد "المئذنة ممكن تقع في أي لحظة وتسبب كارثة من الكوارث".


ويشير جمال طلبة فصادة، مهندس زراعي، ومن رواد المسجد، لـ"صدى البلد"، نطالب الحكومة بترميم عاجل للمسجد أو هدمه وإعادة بنائه من جديد، مضيفًا " المسجد آيل للسقوط .. بينزل علينا أثناء الصلاة تراب .. المسجد به تشققات وتصدعات ويجب ترميم المسجد في أسرع وقت وحل هذه المشكلة العاجلة.


 

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الاثار محافظة كفر الشيخ الأوقاف مسجد سيدي البيلي أبو غنام ترميم المسجد آيل للسقوط

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