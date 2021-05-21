مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية يبحث مع ممثلي الشركات الكورية الجنوبية بمصر زيادة الاستثمارات

عقد القطاع الآسيوي بوزارة الخارجية أمس /الخميس/ بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، اجتماعا برئاسة السفير طارق الوسيمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير الكوري بالقاهرة ، هونج جين ووك.



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان مساء اليوم - أن ممثلي عدد من الوزارات المصرية الممثلة في وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعدد من الشركات الكورية المستثمرة في مصر شاركوا في الاجتماع.



وقامت الوزارات المصرية بتقديم عرض حول المشروعات المطروحة للاستثمار في الفترة القادمة مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.



من جانبها، أبدت الشركات الكورية اهتماما بالتعاون في المجالات السابق ذكرها وتحديدا في مجالات تحلية المياه، والاستثمار في محور قناة السويس، والسكك الحديدية والمدن الذكية، وطلبوا دورية التنسيق في ضوء رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر.



كما سيقوم السفير الكوري بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث زيادة الاستثمارات الكورية بها.

واتفق الجانبان على عقد ندوة افتراضية تضم الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في مصر والوزارات المصرية المعنية، بجانب جمعية رجال الأعمال المصرية لعرض المزيد من سبل التعاون في شتى المجالات، ولبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.