بسبب الشخصية .. محمد عادل: كنت خايف جدا من المشاركة في مسلسل ضل راجل

تحدث الفنان محمد عادل عن مشاركته في مسلسل ضل راجل خلال الموسم الرمضاني.

وقال محمد عادل في حواره على قناة "الحياة"،:" نفسيا كنت خايف من الشخصية وذاكرتها كويس، الشخصية كانت شريرة وقاسية".

وتابع قائلا:" وانا بقرأ الشخصية اتضايقت جدا، الحمد لله توفيق ربنا وكاست العمل فرقوا معايا وحسيت بالأمان.

وكان قال الفنان محمد عادل، في وقت سابق أنه يدين بالفضل للمخرج هاني خليفة لمساعدته فى بداية حياته الفنية، مشيرا إلى أنه كان محظوظا باختياره في مسلسل "الجامعة".

وتابع محمد عادل، أن دوره في فيلم "لا مؤاخذة" من الخطوات الهامة في مسيرته لأنه كان أول عمل سينمائي يقدمه في مسيرته، وكان أيضا المخرج عمرو سلامة هو من رشحنى للعمل، وقدمني بشكل جيد، مؤكدا أن الفيلم سيعيش مع الجمهور لأنه كان خارج الصندوق وفكرته مختلفة، لأنه خاطب الطفل.

