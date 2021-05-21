"الأموال العامة" تضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في سوهاج.



وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج، و22 مواطنا آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم؛ وذلك بالمخالفة للقانون.



وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة، لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة؛ وذلك من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز، حيث تمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.



كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.