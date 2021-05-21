عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دون إزعاج المستخدم..

أندرويد 12 سيسمح بثبيت التطبيقات من متاجر خارجية

جوجل بلاي
جوجل بلاي

قررت شركة جوجل، من خلال نظامها المقبل أندرويد 12، كسر أحد أهم قواعد الحماية الخاصة بها، والتي تمنع مستخدمي هواتف أندرويد من تثبيت تطبيقات خارج منصة الشركة الافتراضية "بلاي"، ولكن يمكنهم تحميل تلك التطبيقات الخارجية في صورة ملفات APK الفردية بشكل جانبي.

وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers" التقني، كانت شركة جوجل قد أعلنت في أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي، أنها ستجري تغييرات كبيرة في أندرويد 12، من أجل التسهيل على مستخدمي النظام تشغيل متاجر التطبيقات الأخرى البديلة لـ "بلاي" على أجهزتهم.

 

ميزة جديدة بـ جوجل كروم تساعد على تغيير كلمة المرور في ثوانٍ

جوجل تطلق أداة جديدة للكشف عن الأمراض الجلدية الشائعة.. تفاصيل



وسيسمح نظام أندرويد 12، لمالكو أجهزة أندرويد مستقبلا تثبيت التطبيقات من متاجر بديلة لجوجل بلاي، من بينها جلاكسي ستور و هواوي آب جاليري و أمازون آب ستور، والسماح لتلك المنصات أيضا بتحديث التطبيق بدون إجراء من المستخدم.

وبالرغم من أن هذه الخطوة تقلل من هيمنة "جوجل" على أجهزة أندرويد كمنصة التطبيقات الافتراضية للنظام، وأيضا تتنازل من خلالها عن جهودها المبذولة في تطبيق إجراءات السلامة لتأمين وحماية منصتها من البرامج الضارة، إلا أنها تشترط على متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، الالتزام بمجموعة من القواعد والشروط يجب استيفاءها قبل تنشيط العملية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة التي تواجه عملاقة البحث الأمريكي، من شركة Epic Games والمنظمين الحكوميين، حيث أكدت جوجل عبر مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O لهذا العام، على أنها تفي بوعدها بجعل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أسهل في الاستخدام على Android 12.

أندرويد 12 يسهل استخدام متاجر الطرف الثالث

وأشارت "جوجل" عبر مدونتها، إلى أنها ستجري تغييرات كبيرة بنظام التشغيل أندرويد 12، وبحث مطورو XDA بشكل أعمق في الكود المصدري للتغيير، ولمعرفة تفاصيل ما ستكون عليه هذه التغييرات، حيث ستسمح طريقة جديدة بتغيير عملية تثبيت التطبيقات الخارجية التقليدية، والتي يطالب فيها المستخدم عند تثبيت تطبيق خارج منصة بلاي، منحه إذنا قبل البدء في العملية.

ومن خلال تغيير أندرويد 12 القادم، لن يضطر المستخدم إلى تأكيد إجراء الموافقة في كل مرة عند تثبيت تطبيق من المتاجر الأخرى يدويًا، ومع ذلك، لن يكون إجراء المستخدم مطلوبًا لتثبيت أو تحديث تطبيقا خارجيا إذا تم استيفاء جميع الشروط التي تفرضها جوجل على تلك المتاجر لتسهيل عملية تثبيت تطبيقاتها على هواتف أندرويد، وهي كالآتي:

1.يجب أن يستهدف التطبيق الجاري تثبيته مستوى واجهة برمجة التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 أو أحدث.

2. مسموح فقط لمتجر الطرف الثالث المثبت إما بتحديث التطبيق الذي تم تحميله عبر نظامه الأساسي، أو تحديث التطبيق على منصته أولا ثم تثبيته على جهاز أندرويد.

3. يجب أن يعلن المثبت عن إذن جوجل المطلوب دون الحجة لاتخاذ أي إجراء إضافي من جانب المستخدم وسيتم تثبيت التحديثات تلقائيا.

وبالتالي، عندما يحاول متجر التطبيقات الخارجية بدء جلسة تثبيت ويستخدم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه، فمن الممكن أن يتم تثبيت التحديث تلقائيا دون أن يضطر المستخدم إلى قبول التحديث يدويًا، وسيؤدي ذلك إلى جعل تحديث التطبيقات على دفعات أسرع بكثير ويجعل التجربة أكثر توافقا مع متجر Google Play.

أندرويد 12 بدائل متجر بلاي تطبيقات جوجل بلاي تطبيقات الطرف الثالث Google

موضوعات متعلقة

بـ أكبر إعادة تصميم في تاريخه.. جوجل تطلق النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 12

أول فيديو وصور لهواتف Google Pixel 6 القادمة من جوجل.. شاهد

جوجل تسعد مستخدميها وتطرح ميزة جديدة في غاية الأهمية

جوجل مابس تختبر ميزة جديدة لتوافر الأسرّة بالمستشفيات والأكسجين في الهند

ترشيحاتنا

السيسي يشكر بايدن على دوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

هل يأثم من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم ؟

أندرويد 12 سيسمح بثبيت التطبيقات من متاجر خارجية

عقوبات متدرجة تصل للمؤبد .. احذر جرائم تزوير العملة

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

لتركيب كمر كوبري ترسا.. مرور الجيزة تغلق محور اللبيني كليا حتى 6 صباحا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ