أندرويد 12 سيسمح بثبيت التطبيقات من متاجر خارجية

دون إزعاج المستخدم..

قررت شركة جوجل، من خلال نظامها المقبل أندرويد 12، كسر أحد أهم قواعد الحماية الخاصة بها، والتي تمنع مستخدمي هواتف أندرويد من تثبيت تطبيقات خارج منصة الشركة الافتراضية "بلاي"، ولكن يمكنهم تحميل تلك التطبيقات الخارجية في صورة ملفات APK الفردية بشكل جانبي.

وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers" التقني، كانت شركة جوجل قد أعلنت في أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي، أنها ستجري تغييرات كبيرة في أندرويد 12، من أجل التسهيل على مستخدمي النظام تشغيل متاجر التطبيقات الأخرى البديلة لـ "بلاي" على أجهزتهم.





وسيسمح نظام أندرويد 12، لمالكو أجهزة أندرويد مستقبلا تثبيت التطبيقات من متاجر بديلة لجوجل بلاي، من بينها جلاكسي ستور و هواوي آب جاليري و أمازون آب ستور، والسماح لتلك المنصات أيضا بتحديث التطبيق بدون إجراء من المستخدم.

وبالرغم من أن هذه الخطوة تقلل من هيمنة "جوجل" على أجهزة أندرويد كمنصة التطبيقات الافتراضية للنظام، وأيضا تتنازل من خلالها عن جهودها المبذولة في تطبيق إجراءات السلامة لتأمين وحماية منصتها من البرامج الضارة، إلا أنها تشترط على متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، الالتزام بمجموعة من القواعد والشروط يجب استيفاءها قبل تنشيط العملية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة التي تواجه عملاقة البحث الأمريكي، من شركة Epic Games والمنظمين الحكوميين، حيث أكدت جوجل عبر مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O لهذا العام، على أنها تفي بوعدها بجعل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أسهل في الاستخدام على Android 12.

أندرويد 12 يسهل استخدام متاجر الطرف الثالث

وأشارت "جوجل" عبر مدونتها، إلى أنها ستجري تغييرات كبيرة بنظام التشغيل أندرويد 12، وبحث مطورو XDA بشكل أعمق في الكود المصدري للتغيير، ولمعرفة تفاصيل ما ستكون عليه هذه التغييرات، حيث ستسمح طريقة جديدة بتغيير عملية تثبيت التطبيقات الخارجية التقليدية، والتي يطالب فيها المستخدم عند تثبيت تطبيق خارج منصة بلاي، منحه إذنا قبل البدء في العملية.

ومن خلال تغيير أندرويد 12 القادم، لن يضطر المستخدم إلى تأكيد إجراء الموافقة في كل مرة عند تثبيت تطبيق من المتاجر الأخرى يدويًا، ومع ذلك، لن يكون إجراء المستخدم مطلوبًا لتثبيت أو تحديث تطبيقا خارجيا إذا تم استيفاء جميع الشروط التي تفرضها جوجل على تلك المتاجر لتسهيل عملية تثبيت تطبيقاتها على هواتف أندرويد، وهي كالآتي:



1.يجب أن يستهدف التطبيق الجاري تثبيته مستوى واجهة برمجة التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 أو أحدث.

2. مسموح فقط لمتجر الطرف الثالث المثبت إما بتحديث التطبيق الذي تم تحميله عبر نظامه الأساسي، أو تحديث التطبيق على منصته أولا ثم تثبيته على جهاز أندرويد.

3. يجب أن يعلن المثبت عن إذن جوجل المطلوب دون الحجة لاتخاذ أي إجراء إضافي من جانب المستخدم وسيتم تثبيت التحديثات تلقائيا.

وبالتالي، عندما يحاول متجر التطبيقات الخارجية بدء جلسة تثبيت ويستخدم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه، فمن الممكن أن يتم تثبيت التحديث تلقائيا دون أن يضطر المستخدم إلى قبول التحديث يدويًا، وسيؤدي ذلك إلى جعل تحديث التطبيقات على دفعات أسرع بكثير ويجعل التجربة أكثر توافقا مع متجر Google Play.