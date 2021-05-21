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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة فاخر في نعي سمير غانم: علمني الكثير من الأشياء

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

قالت الفنانة هالة فاخر، إن رحيل الفنان سمير غانم يعتبر خسارة كبيرة للجميع، فهو عشرة سنين، وإنها بدأت العمل معه منذ فترة طويلة مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح.


وتابعت  فاخر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمة الإعلامية شافكى المنيرى، أنها تعلمت منه أشياء كثيرة أبرزها التلقائية.

واوضحت فاخر  أنه كان رب أسرة عظيم إلى أقصى حد، وكانت بناته دنيا وإيمى كل حياته، وكذلك زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.
 

ومن جانبه قال الفنان يحيي الفخراني، أنه شاهد كل الأعمال التي قدمها الفنان سمير غانم، موضحا أنه قدم اعمال كثيرة مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.


وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفنان سمير غانم رمز كبير من رموز الفن في العالم العربي، مشيرا إلي أنه كان يقدم الأعمال الفنية من قبله .


وأكد الفخراني، أن الفنان المرحوم سمير غانم كان موهبة مجسدة في شخص، قائلا: أنا اشتغلت مسرحية واحدة مع سمير غانم ومكنتش قادر أمثل من كتر الضحك.

وقدم الفخراني لأسرة الفنان سمير غانم، لافتا أنه يعتبر دلال عبد العزيز أخته، وايمي ودنيا أولاده.

الفنان يحيى الفخراني شافكي المنيري هالة فاخر

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