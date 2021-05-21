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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجرة ملابس بسوهاج لاستيلائها على أموال من ٢٣ مواطنًا بزعم توظيفها

ارشيفية
ارشيفية

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين من أبناء محافظة سوهاج و22 شخص آخر، مفاده تلقي إحدى السيدات مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة بممارسة صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة بسوهاج لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة شمالي المحافظة، نشاطًا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز.

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وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة البسلاء من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

سوهاج ملابس ضبط أموال الأموال العامة

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