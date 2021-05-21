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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربة قوية بآلة حادة علي الرأس .. تفاصيل مصرع شاب في مشاجرة لخلاف مادي بالإسماعيلية

صورة أرشيفية لمشاجرة
صورة أرشيفية لمشاجرة

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه مساء أمس الخميس اثر اندلاع مشاجرة بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

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وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية إخطاراً من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد اندلاع مشادة بين شاب وأحد الباعة في مدينة المستقبل تطورت إلي مشاجرة توفي فيها الشاب.


وانتقل ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال إلي مكان الحادث، وتمكنت من ضبط أطراف المشاجرة.


وقال شهود عيان ان المشاجرة نشبت بسبب خلاف مادي مع طرفي المشاجرة تطورت إلي استعانة الطرفين بأصدقائهما مما أدي إلي وفاة أحدهم.
وأضاف شهود العيان ان الشاب سقط إثر ضربة قوية علي الرأس بآلة حادة، وتم نقله إلي المستشفى إلا أنه توفي في الحال.

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