إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بأسوان

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم أثناء نشوب مشاجرة بقرية وادى خريت شمال أسوان حيث توجهت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع المشاجرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وقد انتقلت الأجهزة المختصة لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة، وجاري معرفة ملابسات وظروف الواقعة وأسباب المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن، مؤكداً علي أن ذلك يأتي في اطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميداني.

وقد تضمنت الحركة نقل أبراهيم سليمان من رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو ، بجانب نقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو.

كما تضمنت الحركة أيضاً نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة السباعية.

مع نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيساً لمدينة أبوسمبل السياحية بدلاً من رئيس مدينة كلابشة، في حين تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.

هذ وكان قد أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، بأن قرية إقليت يتبعها ٣ قرى فرعية هي منيحة والرغامة البلد وفطيرة ، بجانب 22 عزبة ونجع بإجمالى عدد سكان يصل لنحو 50 ألف و 900 نسمة موزعين على حوالى 10 ألاف أسرة .

ولفت إلى أن أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى تنفيذ الهيئة القومية حيث جارى العمل في شبكات الانحدار بهذه القرى ، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع ، فضلاً عن محطة المعالجة بمنطقة أبو وير .

وأضاف ناجح مصطفى، أنه تم متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة الرغامة البلد الصناعية ، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم عقد اجتماع مع مسئولي الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن الأهالى حيث تم عرض عدد من قطع الأراضي لاختيار الأنسب منها لإقامة محطة الرفع والمعالجة بقرية العتمور .